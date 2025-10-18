Дзюба: хочется хорошего соперника, чтобы проверить сборную России на топ-уровне

Форвард «Акрона» Артём Дзюба оценил выступление сборной России в победных товарищеских матчах с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

«Матчи сборных не смотрел, но обзор видел, счёт знаю. Чтобы оценивать игры, нужно их смотреть. Я так понимаю, что у Ирана не было человек пять-шесть из основного состава. Боливия прямо разочаровала, наши боливийцев поймали хорошо. Победа есть победа. Какая разница нашей сборной, кто и как к нам приезжает. Главное — выигрывать. Хочется прямо хорошего соперника, чтобы проверить нашу сборную на топ-уровне», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

В последних пяти матчах сборная России победила команду Беларуси (4:1), сыграла вничью с Иорданией (0:0), разгромила Катар (4:1), выиграла у Ирана (2:1) и победила Боливию (3:0). После недавнего обновления рейтинга ФИФА Россия поднялась в нём с 33-го на 30-е место.