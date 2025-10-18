Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дзюба: хочется хорошего соперника, чтобы проверить сборную России на топ-уровне

Дзюба: хочется хорошего соперника, чтобы проверить сборную России на топ-уровне
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Акрона» Артём Дзюба оценил выступление сборной России в победных товарищеских матчах с Ираном (2:1) и Боливией (3:0).

«Матчи сборных не смотрел, но обзор видел, счёт знаю. Чтобы оценивать игры, нужно их смотреть. Я так понимаю, что у Ирана не было человек пять-шесть из основного состава. Боливия прямо разочаровала, наши боливийцев поймали хорошо. Победа есть победа. Какая разница нашей сборной, кто и как к нам приезжает. Главное — выигрывать. Хочется прямо хорошего соперника, чтобы проверить нашу сборную на топ-уровне», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

В последних пяти матчах сборная России победила команду Беларуси (4:1), сыграла вничью с Иорданией (0:0), разгромила Катар (4:1), выиграла у Ирана (2:1) и победила Боливию (3:0). После недавнего обновления рейтинга ФИФА Россия поднялась в нём с 33-го на 30-е место.

Материалы по теме
Россия раскатала участника стыков ЧМ-2026. Забила три за 39 минут!
Россия раскатала участника стыков ЧМ-2026. Забила три за 39 минут!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android