Главная Футбол Новости

Дзюба назвал самый сложный момент в матче с «Пари НН»

Дзюба назвал самый сложный момент в матче с «Пари НН»
Комментарии

Форвард «Акрона» Артём Дзюба поделился мнением о самом напряжённом моменте в победном матче команды с «Пари НН» (1:0) в 12-м туре РПЛ. На 71-й минуте единственный мяч в игре забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Лончар – 71'    

— Какой момент был самым сложным для вас в матче с «Пари НН»?
— Когда в течение 10 минут они два раза в штангу попали и осадили наши ворота очень хорошо. Мы даже не могли выйти из-под этого пресса и спотыкались. Наверное, этот период в матче был самый неприятный, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Егор Сухонин.

Это вторая победа «Акрона» в нынешнем сезоне РПЛ. До этого красно-чёрные выигрывали во 2-м туре соревнования у «Сочи» (4:0).

