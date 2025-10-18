Скидки
Ноттингем Форест — Челси, результат матча 18 октября 2025, счёт 0:3, 8-й тур АПЛ — 2025/2026

«Челси» в меньшинстве разгромил «Ноттингем Форест» в стартовом матче 8-го тура АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крис Кавана. Победу со счётом 3:0 одержали футболисты столичной команды.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 14:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон
0:1 Ачимпонг – 49'     0:2 Нету – 52'     0:3 Джеймс – 84'    
Удаления: нет / Гюсто – 87'

На 49-й минуте защитник Джош Ачимпонг вывел «Челси» вперёд с передачи форварда Педру Нету. На 52-й минуте Нету отличился самостоятельно. На 84-й минуте защитник Рис Джеймс довёл счёт до крупного. На 87-й минуте игрок «Челси» Мало Гюсто получил красную карточку.

Победа позволила «Челси» довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» с пятью очками в восьми играх располагается на 17-й строчке в чемпионате.

Календарь английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
