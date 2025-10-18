«Челси» в меньшинстве разгромил «Ноттингем Форест» в стартовом матче 8-го тура АПЛ

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ноттингем Форест» и лондонский «Челси». Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крис Кавана. Победу со счётом 3:0 одержали футболисты столичной команды.

На 49-й минуте защитник Джош Ачимпонг вывел «Челси» вперёд с передачи форварда Педру Нету. На 52-й минуте Нету отличился самостоятельно. На 84-й минуте защитник Рис Джеймс довёл счёт до крупного. На 87-й минуте игрок «Челси» Мало Гюсто получил красную карточку.

Победа позволила «Челси» довести количество набранных в сезоне очков до 14 и подняться на четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест» с пятью очками в восьми играх располагается на 17-й строчке в чемпионате.