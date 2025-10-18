Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Динамо Махачкала — Краснодар: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ 2025/2026, 18 октября

«Динамо» Мх — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Антон Фролов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Краснодар
Краснодар
Стартовые составы команд.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Табидзе, Алибеков, Эль-Мубарик, Кагермазов, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Миро, Сердеров.

«Краснодар»: Агкацев, Коста, Оласа, Пальцев, Петров, Сперцян, Батчи, Черников, Аугусто, Са, Кордоба.

После 11 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 12-е место. «Быки» заработали 23 очка и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Динамо» проиграло «Балтике» со счётом 0:2, а «Краснодар» победил «Ахмат» (2:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
