«Спартак» — «Ростов»: хозяева пропустили на 54-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу донской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 54-й минуте нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счёт в матче.

Ранее, на 26-й минуте, красную карточку получил защитник хозяев Александер Джику.

После 11 туров чемпионата России московский клуб набрал 18 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 13 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 2:3, а «Ростов» победил «Оренбург» (1:0).

