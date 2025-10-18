Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Спартак» — «Ростов»: хозяева пропустили на 54-й минуте
В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Спартак» и «Ростов». Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу донской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
2-й тайм
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

На 54-й минуте нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счёт в матче.

Ранее, на 26-й минуте, красную карточку получил защитник хозяев Александер Джику.

После 11 туров чемпионата России московский клуб набрал 18 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 13 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 2:3, а «Ростов» победил «Оренбург» (1:0).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Самые титулованные футбольные клубы России:

