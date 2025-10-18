«Фулхэм» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 18 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Фулхэм» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После семи туров чемпионата Англии «дачники» набрали восемь очков и занимают 14-е место. Подопечные Микеля Артеты заработали 16 очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре «Фулхэм» уступил «Борнмуту» со счётом 1:3, а «Арсенал» победил «Вест Хэм» (2:0).

