Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фулхэм — Арсенал: онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ 2025/2026 начнется в 19:30

«Фулхэм» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча 8-го тура АПЛ-2025/2026 начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Фулхэм» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После семи туров чемпионата Англии «дачники» набрали восемь очков и занимают 14-е место. Подопечные Микеля Артеты заработали 16 очков и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре «Фулхэм» уступил «Борнмуту» со счётом 1:3, а «Арсенал» победил «Вест Хэм» (2:0).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Главный тренер «Арсенала» Артета высказался о тяжести травмы Мартина Эдегора
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android