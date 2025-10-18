Тренер «Ноттингем Форест» Постекоглу установил уникальный антирекорд, проиграв «Челси»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу установил уникальный антирекорд в матче 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные разгромно уступили «Челси» (0:3). Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крис Кавана.

60-летний специалист стал первым тренером за всю историю «Ноттингем Форест», которому не удалось одержать ни одной победы в восьми стартовых матчах во главе клуба. Под руководством Постекоглу «лесники» дважды сыграли вничью и потерпели шесть поражений во всех турнирах.

Австралиец возглавил команду в сентябре текущего года, сменив португальца Нуну Эшпириту Санту. «Ноттингем Форест» с пятью очками в восьми играх располагается на 17-й строчке в чемпионате Англии.