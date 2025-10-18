Тренер «Ноттингем Форест» Постекоглу установил уникальный антирекорд, проиграв «Челси»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Ангелос Постекоглу установил уникальный антирекорд в матче 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором его подопечные разгромно уступили «Челси» (0:3). Команды играли на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Крис Кавана.
60-летний специалист стал первым тренером за всю историю «Ноттингем Форест», которому не удалось одержать ни одной победы в восьми стартовых матчах во главе клуба. Под руководством Постекоглу «лесники» дважды сыграли вничью и потерпели шесть поражений во всех турнирах.
Австралиец возглавил команду в сентябре текущего года, сменив португальца Нуну Эшпириту Санту. «Ноттингем Форест» с пятью очками в восьми играх располагается на 17-й строчке в чемпионате Англии.
- 18 октября 2025
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
16:55
-
16:46
-
16:45
-
16:39
-
16:34
-
16:30
-
16:30
-
16:24
-
16:19
-
16:17
-
16:11
-
16:07
-
16:02
-
15:59
-
15:56
-
15:51
-
15:51
-
15:47
-
15:44
-
15:40
-
15:34
-
15:20
-
15:08
-
15:03
-
15:00
-
14:58
-
14:50
-
14:50
-
14:47
-
14:37
-
14:35