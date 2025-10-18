Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Спартак» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Ростовом» в 12-м туре РПЛ

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Кукуляк. Матч закончился со счётом 1:1.

На 26-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Александер Джику. На 54-й минуте нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счёт в матче. На 85-й минуте полузащитник красно-белых Эсекьель Барко восстановил равновесие.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.

В минувшем туре «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 2:3, а «Ростов» победил «Оренбург» (1:0).

