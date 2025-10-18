Скидки
Постекоглу уволен с поста тренера «Ноттингем Форест», его назначили в сентябре

Постекоглу уволен с поста тренера «Ноттингем Форест», его назначили в сентябре
«Ноттингем Форест» на своей странице в социальной сети X объявил о немедленном увольнении Ангелоса Постекоглу с поста главного тренера команды после серии неутешительных результатов.

60-летний специалист был назначен на пост главного тренера «лесников» в сентябре нынешнего года. Под руководством Постекоглу «Ноттингем Форест» провёл восемь матчей во всех турнирах, в которых потерпел шесть поражений и дважды сыграл вничью. После восьми игр английской Премьер-лиги «лесники» набрали пять очков и на текущий момент занимают 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета.

