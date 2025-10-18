Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:45 Мск
Сегодня (0)
Гришин: ЦСКА не должен зависеть от одного-двух игроков, зачем другие получают зарплату?

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об отсутствии голкипера армейцев Игоря Акинфеева и защитника Мойзеса в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Капитан команды пропустит игру из-за травмы, а бразилец не сыграет из-за дисквалификации.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
«Игра будет интересная. Команды сыграют в свой футбол. Однозначно, «Локомотив» будет играть на быстрых контратаках, а ЦСКА — стараться действовать в атаке с высоким прессингом. Поэтому матч должен получиться интересным. Отсутствие Акинфеева, Мойзеса, Мусаева и Алвеса — это проблема для ЦСКА. Думаю, Мусаев не будет играть с той травмой, которую он получил в последней игре со «Спартаком».

То, что Мойзеса не будет в обороне — ощутимая потеря. А вот в атаке Алвеса можно заменить — есть ребята, которые играют на этой позиции. Вильягра вроде бы подошёл, будет, наверное, играть. Что-то придумают. Но от одного-двух футболистов не должна зависеть игра команды. Тогда зачем другие тренируются и зарплату получают?» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

