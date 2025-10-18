«Штутгарт» разгромил «Вольфсбург» в матче 7-го тура Бундеслиги

Завершён матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Штутгарт». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург). В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Тьягу Томаш открыл счёт на 35-й минуте, Максимилиан Миттельштедт забил на 55-й минуте, Ангело Штиллер отметился на 80-й минуте.

После этой игры «Вольфсбург» с пятью очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Штутгарт» с 15 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре «Вольфсбург» 25 октября сыграет в гостях с «Гамбургом», «Штутгарт» 26 октября примет на своём поле «Майнц».