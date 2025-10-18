Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вольфсбург — Штутгарт, результат матча 18 октября 2025, счёт 0:3, 7-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Штутгарт» разгромил «Вольфсбург» в матче 7-го тура Бундеслиги
Комментарии

Завершён матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Штутгарт». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Фольксваген Арена» (Вольфсбург). В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер (Виндсбах).

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
0 : 3
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Томаш – 35'     0:2 Миттельштедт – 55'     0:3 Штиллер – 80'    

Тьягу Томаш открыл счёт на 35-й минуте, Максимилиан Миттельштедт забил на 55-й минуте, Ангело Штиллер отметился на 80-й минуте.

После этой игры «Вольфсбург» с пятью очками располагается на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Штутгарт» с 15 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре «Вольфсбург» 25 октября сыграет в гостях с «Гамбургом», «Штутгарт» 26 октября примет на своём поле «Майнц».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
Мюллер — о матче «Бавария» — «Боруссия»: я не ностальгирую
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android