Аллегри — о матче с «Фиорентиной»: у нас есть шанс укрепить свои позиции

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 7-го тура Серии А, в котором его команда сыграет с «Фиорентиной».

«Вчера у нас была первая совместная тренировка, ребята отлично справляются. Игры после перерыва на матчи сборных всегда немного непредсказуемы, потому что нужно сразу же сосредоточиться и настроиться. Завтра начинается цикл из пяти матчей; это важный месяц, нам нужно показать очень сосредоточенную игру. Нам предстоит встреча с «Фиорентиной», которая, несмотря на положение в турнирной таблице, показала хорошую игру и имеет в своём составе отличных игроков. Завтра у нас есть шанс сделать ещё один шаг вперёд и укрепить свои позиции в турнирной таблице», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Матч «Милана» с «Фиорентиной» состоится 19 октября на стадионе «Сан-Сиро». После шести сыгранных туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Фиорентина» находится на 17-й строчке с тремя очками.