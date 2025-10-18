Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аллегри — о матче с «Фиорентиной»: у нас есть шанс укрепить свои позиции

Аллегри — о матче с «Фиорентиной»: у нас есть шанс укрепить свои позиции
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о предстоящем матче 7-го тура Серии А, в котором его команда сыграет с «Фиорентиной».

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
«Вчера у нас была первая совместная тренировка, ребята отлично справляются. Игры после перерыва на матчи сборных всегда немного непредсказуемы, потому что нужно сразу же сосредоточиться и настроиться. Завтра начинается цикл из пяти матчей; это важный месяц, нам нужно показать очень сосредоточенную игру. Нам предстоит встреча с «Фиорентиной», которая, несмотря на положение в турнирной таблице, показала хорошую игру и имеет в своём составе отличных игроков. Завтра у нас есть шанс сделать ещё один шаг вперёд и укрепить свои позиции в турнирной таблице», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Матч «Милана» с «Фиорентиной» состоится 19 октября на стадионе «Сан-Сиро». После шести сыгранных туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Фиорентина» находится на 17-й строчке с тремя очками.

