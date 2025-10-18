Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Первая лига по футболу 2025/2026: результаты на 18 октября, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 18 октября
Комментарии

Сегодня, 18 октября, состоялся первый матч в рамках 15-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшей встречи.

Результаты матчей Первой лиги 18 октября:

«СКА-Хабаровск» — «Сокол» — 0:0.

Оставшиеся встречи 15-го тура второго дивизиона чемпионата России пройдут в воскресенье, 19 октября, и в понедельник, 20 октября.

Турнирную таблицу Первой лиги возглавляет воронежский «Факел» с 30 очками, вторым идёт костромской «Спартак» (29), волгоградский «Ротор» (25) — третий. В зоне вылета находятся «Чайка» из Песчанокопского (11), саратовский «Сокол» (10) и московское «Торпедо» (10).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
