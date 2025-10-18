«Севилья» потеряла очки после разгрома «Барселоны», уступив «Мальорке»
Сегодня, 18 октября, на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании. Местная «Севилья» уступила «Мальорке» со счётом 1:3.
Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 3
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Варгас – 16' 1:1 Мурики – 67' 1:2 Джозеф – 72' 1:3 Джозеф – 77'
Счёт в матче открыли хозяева на 16-й минуте: с передачи Хосе Анхеля Кармоны отличился Рубен Варгас. Дальше забивали лишь гости, все три гола пришлись на второй тайм. На 67-й минуте пас Хана Вирхили реализовал Ведат Мурики, далее за четыре минуты дубль оформил Матео Джозеф.
«Севилья», разгромившая в прошлом туре «Барселону» (4:1), впервые потеряла очки после серии из двух побед. Сейчас у команды 13 очков и седьмое место.
«Мальорка» до международной паузы проиграла «Атлетику» (1:2). Сейчас у команды восемь очков и 16-е место.
