«Севилья» потеряла очки после разгрома «Барселоны», уступив «Мальорке»

Сегодня, 18 октября, на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании. Местная «Севилья» уступила «Мальорке» со счётом 1:3.

Счёт в матче открыли хозяева на 16-й минуте: с передачи Хосе Анхеля Кармоны отличился Рубен Варгас. Дальше забивали лишь гости, все три гола пришлись на второй тайм. На 67-й минуте пас Хана Вирхили реализовал Ведат Мурики, далее за четыре минуты дубль оформил Матео Джозеф.

«Севилья», разгромившая в прошлом туре «Барселону» (4:1), впервые потеряла очки после серии из двух побед. Сейчас у команды 13 очков и седьмое место.

«Мальорка» до международной паузы проиграла «Атлетику» (1:2). Сейчас у команды восемь очков и 16-е место.