Главная Футбол Новости

Севилья — Мальорка, результат матча 18 октября 2025, счет 1:3, Примера 2025-2026

«Севилья» потеряла очки после разгрома «Барселоны», уступив «Мальорке»
Сегодня, 18 октября, на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании. Местная «Севилья» уступила «Мальорке» со счётом 1:3.

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 3
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:0 Варгас – 16'     1:1 Мурики – 67'     1:2 Джозеф – 72'     1:3 Джозеф – 77'    

Счёт в матче открыли хозяева на 16-й минуте: с передачи Хосе Анхеля Кармоны отличился Рубен Варгас. Дальше забивали лишь гости, все три гола пришлись на второй тайм. На 67-й минуте пас Хана Вирхили реализовал Ведат Мурики, далее за четыре минуты дубль оформил Матео Джозеф.

«Севилья», разгромившая в прошлом туре «Барселону» (4:1), впервые потеряла очки после серии из двух побед. Сейчас у команды 13 очков и седьмое место.

«Мальорка» до международной паузы проиграла «Атлетику» (1:2). Сейчас у команды восемь очков и 16-е место.

