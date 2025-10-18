Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Аллегри — о травмах «Милана»: травмы — часть сезона, иногда они приходят все одновременно

Аллегри — о травмах «Милана»: травмы — часть сезона, иногда они приходят все одновременно
Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о травмах игроков своей команды перед матчем 7-го тура Серии А с «Фиорентиной».

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
«У Рафаэла Леау была хорошая неделя, это нормально, что ему нужно набрать форму. Я думаю, он готов снова стать одним из главных действующих лиц на поле. У нас отсутствуют Рабьо и Пулишич. Эступиньян будет отсутствовать из-за проблем с лодыжкой, а Нкунку всё ещё проходит обследование, так как его беспокоит палец на ноге. Также отсутствует Яшари, остальные доступны, включая Салемакерса. У нас достаточно игроков, чтобы провести завтрашний матч, нет никаких проблем такого рода. Травмы — часть сезона, иногда они приходят все одновременно, и нужно хорошо понимать этот момент», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Матч «Милана» с «Фиорентиной» состоится 19 октября на стадионе «Сан-Сиро». После шести сыгранных туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Фиорентина» находится на 17-й строчке с тремя очками.

Новости. Футбол
