19:45 Мск
Майнц — Байер, результат матча 18 октября 2025, счёт 3:4, 7-й тур чемпионата Германии 2025/2026

«Байер» одолел «Майнц» в матче Бундеслиги с семью голами
Завершён матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Майнц» и «Байер» (Леверкузен). Победу со счётом 4:3 в этой игре одержали «аспириновые». Встреча состоялась на стадионе «МЕВА Арена» (Майнц, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Экснер (Билефельд, Германия).

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
3 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 Гримальдо – 11'     0:2 Кофане – 24'     1:2 Сон – 34'     1:3 Гримальдо – 45+3'     2:3 Амири – 71'     2:4 Терье – 87'     3:4 Зиб – 90'    

Алехандро Гримальдо на 11-й минуте реализовал пенальти и вывел гостей вперёд, Кристиан Кофане удвоил преимущество команды на 24-й минуте. Ли Джэ Сон на 34-й минуте забил за хозяев поля, на 45+3-й минуте Гримальдо оформил дубль. Надим Амири на 71-й забил за «Майнц» с «точки». Мартен Терье на 87-й минуте забил за «Байер». Арминдо Зиб на 90-й минуте отметился третьим мячом хозяев поля в этой игре.

После этой игры «Майнц» с четырьмя очками располагается на 16-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Байер» с 14 очками находится на пятой строчке.

В следующем туре «Майнц» 26 октября сыграет в гостях со «Штутгартом», «Байер» в тот же день примет на своём поле «Фрайбург».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
