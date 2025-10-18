Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Аллегри: в мае посмотрим, готовы ли мы выиграть чемпионат

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался об амбициях клуба в нынешнем сезоне перед матчем 7-го тура Серии А с «Фиорентиной».

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Фиорентина
Флоренция
«В мае посмотрим, готовы ли мы выиграть чемпионат, ведь его выигрывает сильнейшая команда. Нет смысла спрашивать, готовы ли мы, потому что за пределами поля всё выглядит несколько иначе. Нельзя выиграть чемпионат, всегда выпуская играть одних и тех же игроков на протяжении 38 игр. Каждый из запасных должен чувствовать себя частью «Милана» и быть готовым выйти на поле», — приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Матч «Милана» с «Фиорентиной» состоится 19 октября на стадионе «Сан-Сиро». После шести сыгранных туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 13 очков. «Фиорентина» находится на 17-й строчке с тремя очками.

