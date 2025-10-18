Тренер «Ростова» Альба в третий раз подряд не проиграл Деяну Станковичу в Москве

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Матч закончился со счётом 1:1. Тем самым главный тренер «Ростова» Джонатан Альба в третий раз подряд не уступил наставнику красно-белых Деяну Станковичу в Москве.

В нынешнем сезоне жёлто-синие успели обыграть «Спартак» в Москве в матче 4-го тура группы C Фонбет Кубка России со счётом 2:1.

После 12 игр чемпионата России красно-белые набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.