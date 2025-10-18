Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Тренер «Ростова» Альба в третий раз подряд не проиграл Деяну Станковичу в Москве

Комментарии

Завершился матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена». Матч закончился со счётом 1:1. Тем самым главный тренер «Ростова» Джонатан Альба в третий раз подряд не уступил наставнику красно-белых Деяну Станковичу в Москве.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

В нынешнем сезоне жёлто-синие успели обыграть «Спартак» в Москве в матче 4-го тура группы C Фонбет Кубка России со счётом 2:1.

После 12 игр чемпионата России красно-белые набрали 19 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.

