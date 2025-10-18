Скидки
Главная Футбол Новости

Впервые в матче команд Альбы и Станковича зафиксирована ничья

Впервые в матче команд Альбы и Станковича зафиксирована ничья
Комментарии

В эти минуты в Москве завершился матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак», возглавляемый Деяном Станковичем, вырвал в меньшинстве ничью у «Ростова» (1:1), который тренирует Джонатан Альба. Для тренеров это первая ничья в очном противостоянии. До этого Альба и Станкович обменялись двумя победами.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

В сегодняшней игре «Спартак» потерял сразу обоих центральных защитников: из-за серьёзной травмы поле покинул Срджан Бабич, а из-за удаления — Александер Джику. Оба эпизода, к слову, случились в первом тайме. «Спартак» пропустил в меньшинстве на 54-й, но сумел вырвать ничью благодаря удару Эсекьеля Барко на 85-й.

«Спартак» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Ростовом» в 12-м туре РПЛ
