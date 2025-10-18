Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей

«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей
Комментарии

«Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1) в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и продлил свою серию без поражений в чемпионате России до семи игр.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

Данная беспроигрышная серия жёлто-синих началась в 6-м туре — тогда южане сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3). После этого была ничья с «Ахматом» (1:1), победа над ЦСКА (1:0), ничьи с «Балтикой» и «Краснодаром» (в обеих играх счёт 0:0) и победа над «Оренбургом» (1:0). Теперь же ростовчане не проиграли красно-белым. В следующем туре «Ростов» 25 октября примет на своём поле махачкалинское «Динамо».

На данный момент жёлто-синие с 14 очками располагаются на 10-м месте в РПЛ.

Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Материалы по теме
«Спартак» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Ростовом» в 12-м туре РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android