«Ростов» продлил серию без поражений в РПЛ до семи матчей

«Ростов» сыграл вничью с московским «Спартаком» (1:1) в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги и продлил свою серию без поражений в чемпионате России до семи игр.

Данная беспроигрышная серия жёлто-синих началась в 6-м туре — тогда южане сыграли вничью с «Локомотивом» (3:3). После этого была ничья с «Ахматом» (1:1), победа над ЦСКА (1:0), ничьи с «Балтикой» и «Краснодаром» (в обеих играх счёт 0:0) и победа над «Оренбургом» (1:0). Теперь же ростовчане не проиграли красно-белым. В следующем туре «Ростов» 25 октября примет на своём поле махачкалинское «Динамо».

На данный момент жёлто-синие с 14 очками располагаются на 10-м месте в РПЛ.