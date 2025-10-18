Главный тренер «Ростова» Альба высказался о ничьей со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба прокомментировал результат матча с московским «Спартаком» в 12-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Если бы мне сказали перед матчем, что сыграем 1:1, я бы ответил: «Где подписать?» Результат хороший. Но могли победить сегодня. Тяжёлая игра, сильный соперник. Максименко много спас. Первый тайм сыграли лучше, чем второй. Во втором прессинг не получался. Второй гол не залетел, поэтому скользкий счёт сохранился до конца», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.