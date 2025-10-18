Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
19:45 Мск
Тудор — о матче с «Комо»: говорят, что мы должны побеждать, просто потому что мы «Ювентус»

Тудор — о матче с «Комо»: говорят, что мы должны побеждать, просто потому что мы «Ювентус»
Главный тренер «Ювентуса» Игор Тудор высказался о предстоящем матче 7-го тура Серии А, в котором его команда сыграет с «Комо».

Италия — Серия А . 7-й тур
19 октября 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Комо
Комо
Не начался
Ювентус
Турин
«Наши игроки вернулись из сборных в хорошем состоянии, травмированных нет. «Комо» — не маленький клуб, они много инвестируют, и всех игроков выбирает тренер. Это прекрасная и редкая вещь. Я редко говорю о нашей тактике и наработках, случиться может всё. Все говорят, что мы должны побеждать, просто потому что мы «Ювентус». Я пытаюсь объяснить эти вещи игрокам, а затем каждый делает свои выводы. Моя задача как тренера «Ювентуса» — думать о своих игроках и их потребностях», — приводит слова Тудора официальный сайт клуба.

Матч «Комо» с «Ювентусом» состоится 19 октября на стадионе «Джузеппе Синигалья». После шести сыгранных туров Серии А «Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. «Комо» находится на девятой строчке с девятью очками.

