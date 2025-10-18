Скидки
Главная Футбол Новости

РБ Лейпциг — Гамбург, результат матча 18 октября 2025, счёт 2:1, 7-й тур чемпионата Германии 2025/2026

Дубль Баумгартнера помог клубу «РБ Лейпциг» переиграть «Гамбург»
Комментарии

Завершён матч 7-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «РБ Лейпциг» и «Гамбург». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «быки». Встреча состоялась на стадионе «Лейпциг» (Лейпциг). В качестве главного арбитра матча выступил Тобиас Вельц (Висбаден).

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 16:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
2 : 1
Гамбург
Гамбург
1:0 Баумгартнер – 45'     1:1 Локонга – 48'     2:1 Баумгартнер – 50'    

Кристоф Баумгартнер вывел хозяев поля вперёд на 45-й минуте, Альберт-Самби Локонга на 48-й минуте сравнял счёт, на 50-й минуте Баумгартнер оформил дубль.

После этой игры «РБ Лейпциг» с 16 очками располагается на втором месте в турнирной таблице высшего дивизиона немецкого первенства, «Гамбург» с восемью очками находится на 10-й строчке.

В следующем туре «РБ Лейпциг» 25 октября сыграет в гостях с «Аугсбургом», «Гамбург» в тот же день примет на своём поле «Вольфсбург».

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
