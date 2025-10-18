Джонатан Альба высказался о преображении «Ростова» в последних матчах
Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба высказался об удачной серии своей команды после ничьей в матче со «Спартаком» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
«Красная карточка не поменяла наши планы. Мы как прессинговали один в один, так и продолжили. Судьи делают свою работу. Сегодня у меня точно к ним нет претензий. Никогда не знаешь, когда начнётся хорошая серия матчей. Сейчас ребята уверены в себе. Многие моменты стали делать правильно, отсюда результат стал лучше», — передаёт слова Альбы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.
