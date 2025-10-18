Полузащитник «Спартака» Зорин рассказал о сильных качествах партнёров по команде

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин ответил, какие игровые качества его партнёров по команде наиболее заметны.

— Можно ли говорить о том, что ты чему-то учишься у Барко и Жедсона?

— Конечно, у каждого из ребят есть определённое сильное качество, на котором они в основном играют. У Барко это дриблинг и владение мячом за счёт его габаритов. Он невысокого роста, но очень мобильный, быстрый, хорошо обращается с мячом и работает корпусом, «раскачивает» соперников. Жедсон — лёгкий, тоже мобильный, даёт большой объём работы, постоянно открывается, врывается в чужую штрафную. На нашей позиции есть ещё Мартинс, но у него другие габариты и другие сильные качества, которыми я не обладаю. Он высоко выпрыгивает, хорошо борется, очень быстро бежит на широком шаге.

— А какие качества отметишь тогда у Зобнина и Умярова?

— Зобнин — это огромный опыт, он всегда отдаётся полностью игре, тоже проделывает очень большой объём работы. С Ромой мы чаще играем вместе в матчах Кубка, поэтому у нас уже хорошая связь на поле.

Наиль всё-таки больше опорный полузащитник. Немного не моя позиция. Но если говорить о нём, то, наверное, за прошлый и за этот сезон он стал лидером команды. Регулярно на поле, постоянно на мяче, через него строится игра, подсказывает. На данный момент Наиль — один из стержней команды, на которых строится игра, — приводит слова Зорина официальный сайт красно-белых.