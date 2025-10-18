Тренер «Спартака» Сакич высказался о ничьей с «Ростовом»

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич оценил результат матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).

«Команда показала сегодня характер. То, что мы просили, она показала. В меньшинстве отыгрываться очень непросто. Спасибо болельщикам, которые гнали команду вперёд. Из-за них мы добились ничьей. Результат заслуженный. Травма Бабича сломала игру, следом удаление. Повторюсь, мы проявили характер. У нас пока нет информации по травме Бабича», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.