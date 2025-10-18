«Главное, что не проиграли». Защитник «Спартака» Ву — о ничьей с «Ростовом»

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву высказался о результате матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча закончилась со счётом 1:1.

«По поводу удаления я был не очень близок к Джику. Если говорить про результат, он неидеальный. «Ростов» — хорошая команда. Главное, что не проиграли», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, игрок обороны красно-белых Александер Джику был удалён на 26-й минуте встречи.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.