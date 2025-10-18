«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 октября, состоится матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Баринов, Пруцев, Батраков, Карпукас, Воробьёв, Руденко.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Дивеев, Лукин, Обляков, Глебов, Гаич, Кисляк, Кармо, Алеррандро.

После 11 туров чемпионата России железнодорожники набрали 23 очка и занимают второе место. Красно-синие заработали 24 очка и располагаются на первой строчке.

В минувшем туре «Локомотив» победил московское «Динамо» со счётом 5:3, а ЦСКА выиграл у «Спартака» (3:2).