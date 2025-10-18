Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Полузащитник «Ростова» Кучаев остался недоволен ничьей со «Спартаком»

Комментарии

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о ничьей своей команды в матче со «Спартаком» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Результатом недовольны. У нас было много моментов, но позволяли «Спартаку» многое. Мы могли довести до победы. Судья решает, удаление это или нет. Если принял решение, значит, верное», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игрок вышел на замену на 46-й минуте матча и не отметился голевыми действиями.

После 12 проведённых матчей чемпионата России московский «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.

Комментарии
