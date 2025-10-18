Полузащитник «Ростова» Кучаев остался недоволен ничьей со «Спартаком»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев высказался о ничьей своей команды в матче со «Спартаком» (1:1).

«Результатом недовольны. У нас было много моментов, но позволяли «Спартаку» многое. Мы могли довести до победы. Судья решает, удаление это или нет. Если принял решение, значит, верное», — передаёт слова Кучаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Игрок вышел на замену на 46-й минуте матча и не отметился голевыми действиями.

После 12 проведённых матчей чемпионата России московский «Спартак» набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.