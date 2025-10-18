Скидки
Сакич — об игре «Спартака»: в прошлом сезоне старт тоже был не самым лучшим

Комментарии

Тренер московского «Спартака» Ненад Сакич после ничьей с «Ростовом» (1:1) в матче 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги высказался о старте сезона в исполнении столичной команды.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Мы понимали, в какой футбол играет «Ростов». Готовились к такому сценарию. Они прессингуют один в один, много борьбы. Удаление усугубило ситуацию, но мы старались играть в футбол. Начало прошлого сезона у нас тоже было не самым лучшим, а потом мы набрали ход и стали показывать красивый футбол. Сейчас мы боремся», — передаёт слова Сакича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и находится на шестой строчке в турнирной талице. В минувшем сезоне «Спартак» занял четвёртое место в РПЛ.

