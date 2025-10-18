Скидки
Защитник «Спартака» Ву рассказал об адаптации в клубе

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву дал комментарий касательно адаптации в московском клубе, за который он выступает с прошлого сентября.

«Никогда не бывает просто приходить в новый клуб, страну. Прошёл месяц, кажется, стало проще. Появилась уверенность. Сложно себя оценивать, что бы вы сказали по моей игре? Я тоже жду от себя больше», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место.

