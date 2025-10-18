Защитник «Спартака» Ву признался, что не знает, кто такой Никита Симонян

Защитник «Спартака» Кристофер Ву, перешедший в московский клуб из «Ренна», признался, что не знает, кто такой Никита Симонян.

— В футболе всякое бывает. Тренер может сказать: «Ты сегодня на такой позиции». Надо быть готовым ко всему.

— Вы сегодня не порадовали Никиту Симоняна.

— К сожалению, я не знаю, кто это. Жаль, что не удалось выиграть. Но лучший бомбардир должен знать, что не всегда удаётся выигрывать, — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.