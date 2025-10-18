Скидки
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Ву признался, что не знает, кто такой Никита Симонян

Защитник «Спартака» Ву признался, что не знает, кто такой Никита Симонян
Комментарии

Защитник «Спартака» Кристофер Ву, перешедший в московский клуб из «Ренна», признался, что не знает, кто такой Никита Симонян.

— В футболе всякое бывает. Тренер может сказать: «Ты сегодня на такой позиции». Надо быть готовым ко всему.

— Вы сегодня не порадовали Никиту Симоняна.
— К сожалению, я не знаю, кто это. Жаль, что не удалось выиграть. Но лучший бомбардир должен знать, что не всегда удаётся выигрывать, — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет
