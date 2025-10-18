Полузащитник «Спартака» Зорин сравнил периоды карьеры в «Ахмате» и в минском «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин рассказал о различиях, которые он ощутил во время игры за минское «Динамо» и грозненский «Ахмат» в рамках арендных переходов.

— Ты уже упоминал аренду в минском «Динамо». Сравни две эти «командировки» в Беларусь и Чечню в бытовом плане.

— Минск очень похож на Москву. Может, чуть поспокойнее, но я и в Москве спокойно провожу время дома, с семьёй. После тренировок было так же, просто жил один. Грозный — другой город. В «Ахмате» большая часть команды живёт в одном отеле, поэтому жизнь немного похожа на постоянные сборы.

Конечно, выходил погулять, подышать воздухом, провести время где-то, кроме отеля, но там не так много мест, куда можно сходить. В отличие от «Спартака», тренировки там были по вечерам, поэтому утром мы с Георгием Мелкадзе и с тренером по физподготовке часто ходили в зал. Потом общий обед, тренировка, ужин. И так день за днём. Если давали выходные, иногда получалось прилетать в Москву.

— А с футбольной точки зрения аренды были совсем разные?

— Да, разные ситуации, команды, игровые модели.

Всё-таки чемпионат Беларуси послабее, это был другой уровень сопротивления. Плюс тогда я ехал в команду, которая шла на первом месте, держала курс на чемпионство. И почти во всех матчах мы играли с позиции силы, доминировали, владели мячом. Стиль больше был похож на спартаковский. Я забил семь мячей.

А в «Ахмате», наоборот, мы в большей части матчей оборонялись. Старались набирать очки, чтобы подняться сначала из зоны прямого вылета, потом из зоны стыков. И было большое давление, потому что все понимали: если не выиграть вот эту игру, не выиграть следующую, тогда уже может быть поздно, можно вообще вылететь напрямую, — приводит слова Зорина пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.