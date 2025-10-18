Скидки
Главная Футбол Новости

Фработта — о Роналду: он был другим — ему не нужны были указания

Фработта — о Роналду: он был другим — ему не нужны были указания
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ювентуса» Джанлука Фработта рассказал, как португальский нападающий Криштиану Роналду реагировал на тактические указания Маурицио Сарри во время своего выступления за итальянский клуб.

«Роналду был для меня повседневным примером. Один из его жестов мне очень запомнился. Во время тактического упражнения Сарри показывал ему движения, которые он должен был выполнять при стандартных положениях. Криштиану был немного раздражён. Он был другим — ему не нужны были указания, он внутренне чувствовал, куда полетит мяч. Чтобы показать это тренеру, он сорвал траву, пожевал и понюхал её», — приводит слова Фработты Corriere della Sera.

Роналду провёл в составе «Ювентуса» три сезона, забив 101 мяч в 134 играх. Самый результативный сезон для португальца был именно при Сарри, который тренировал команду в 2019-2020 годах.

Комментарии
