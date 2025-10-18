«Бавария» — «Боруссия» Д: стартовые составы команд на матч 7-го тура Бундеслиги-2025/2026

Сегодня, 18 октября, состоится матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступит Бастиан Данкерт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Бавария»: Нойер, Боэ, Юпамекано, Та, Лаймер, Киммих, Павлович, Олисе, Диас, Кейн, Джексон.

«Боруссия» Д: Кобель, Антон, Шлоттербек, Свенссон, Зюле, Рюэрсон, Забитцер, Нмеча, Грос, Гирасси, Адейеми.

После шести туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали 18 очков и занимают первое место. «Шмели» заработали 14 очков и располагаются на четвёртой строчке.