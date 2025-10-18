Скидки
19:45 Мск
Футболисты «Барселоны», которые сыграют в США, поддержали протест против матчей в США

Комментарии

В эти минуты проходит матч 9-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной». Футболисты обеих команд поддержали протест игроков местного чемпионата против проведения матча в США. К слову, именно сине-гранатовые проведут матч с «Вильярреалом» 20 декабря в Майами.

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
2-й тайм
1 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Педри – 13'     1:1 Витсель – 20'    

Протест заключается в отсутствии движения со стороны футболистов обеих команд первых 15 секунд матча. Режиссёры всех игр 9-го тура чемпионата Испании в этот момент показывают общие ракурсы, не акцентируя внимания на подобной акции.

«Барселона» открыла счёт в этой встрече после гола Педри, а затем пропустила от экс-игрока «Зенита» Акселя Витселя, забившего через себя.

