Футболисты «Барселоны», которые сыграют в США, поддержали протест против матчей в США

В эти минуты проходит матч 9-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Жироной». Футболисты обеих команд поддержали протест игроков местного чемпионата против проведения матча в США. К слову, именно сине-гранатовые проведут матч с «Вильярреалом» 20 декабря в Майами.

Протест заключается в отсутствии движения со стороны футболистов обеих команд первых 15 секунд матча. Режиссёры всех игр 9-го тура чемпионата Испании в этот момент показывают общие ракурсы, не акцентируя внимания на подобной акции.

«Барселона» открыла счёт в этой встрече после гола Педри, а затем пропустила от экс-игрока «Зенита» Акселя Витселя, забившего через себя.