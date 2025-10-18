Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
«Бавария» — «Боруссия» Д: Кейн вывел мюнхенцев вперёд на 22-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 7-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Игра проходит на стадионе «Арена Мюнхен». В качестве главного арбитра встречи выступает Бастиан Данкерт. На данный момент счёт 1:0 в пользу мюнхенцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Перерыв
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'    

На 22-й минуте Гарри Кейн открыл счёт в этой игре и вывел мюнхенцев вперёд.

После шести туров немецкой Бундеслиги «красные» набрали 18 очков и занимают первое место. «Шмели» заработали 14 очков и располагаются на четвёртой строчке.

В минувшем туре команда Венсана Компани разгромила франкфуртский «Айнтрахт» со счётом 3:0, а подопечные Нико Ковача сыграли вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).

Календарь Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
