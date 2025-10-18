Барко ответил на вопрос, может ли он покинуть «Спартак»

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом» со счётом 1:1, высказался о возможном уходе из столичного клуба.

— Вы можете покинуть «Спартак»?

— Я уже говорил про это. Повторю — я в «Спартаке», счастлив тут быть, продолжу делать всё, что от меня зависит, — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее появлялась информация о заинтересованности аргентинского «Индепендьенте» в трансфере хавбека красно-белых.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.