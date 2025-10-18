Скидки
Футбол Новости

Барко ответил на вопрос, может ли он покинуть «Спартак»

Барко ответил на вопрос, может ли он покинуть «Спартак»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко после матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом» со счётом 1:1, высказался о возможном уходе из столичного клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

— Вы можете покинуть «Спартак»?
— Я уже говорил про это. Повторю — я в «Спартаке», счастлив тут быть, продолжу делать всё, что от меня зависит, — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ранее появлялась информация о заинтересованности аргентинского «Индепендьенте» в трансфере хавбека красно-белых.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.

