Игрок «Спартака» Барко: у Бабича что-то с коленом, пока не знаем

Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался по поводу травмы, полученной защитником Срджаном Бабичем в матче 12 тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом».

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Была позитивная ничья, мы рано остались меньшинстве, старались давить. Пока не знаю, что случилось с Бабичем. Что-то с коленом. Надеюсь, ничего серьёзного. Мы в любом случае будем его поддерживать», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Бабич был заменён на 10-й минуте встречи.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.

