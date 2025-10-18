Игрок «Спартака» Барко: у Бабича что-то с коленом, пока не знаем

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался по поводу травмы, полученной защитником Срджаном Бабичем в матче 12 тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом».

«Была позитивная ничья, мы рано остались меньшинстве, старались давить. Пока не знаю, что случилось с Бабичем. Что-то с коленом. Надеюсь, ничего серьёзного. Мы в любом случае будем его поддерживать», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Бабич был заменён на 10-й минуте встречи.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.