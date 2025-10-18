Игрок «Спартака» Барко: у Бабича что-то с коленом, пока не знаем
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался по поводу травмы, полученной защитником Срджаном Бабичем в матче 12 тура чемпионата России, в котором его команда сыграла вничью с «Ростовом».
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54' 1:1 Барко – 85'
Удаления: Джику – 26' / нет
«Была позитивная ничья, мы рано остались меньшинстве, старались давить. Пока не знаю, что случилось с Бабичем. Что-то с коленом. Надеюсь, ничего серьёзного. Мы в любом случае будем его поддерживать», — передаёт слова Барко корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Бабич был заменён на 10-й минуте встречи.
После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2025
-
18:39
-
18:38
-
18:38
-
18:34
-
18:33
-
18:32
-
18:27
-
18:23
-
18:23
-
18:19
-
18:16
-
18:14
-
18:08
-
18:04
-
17:58
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:45
-
17:44
-
17:44
-
17:38
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:19
-
17:18
-
17:15
-
17:14
-
17:11
-
17:10
-
16:55