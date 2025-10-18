«Динамо» Мх — «Краснодар»: Виктор Са забил гол на 80-й минуте

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Антон Фролов. Счёт в матче 0:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Краснодара» Виктор Са забил гол на 80-й минуте. Ранее счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на 43-й минуте.

После 11 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 12-е место. «Быки» заработали 23 очка и располагаются на третьей строчке.

В минувшем туре «Динамо» проиграло «Балтике» со счётом 0:2, а «Краснодар» победил «Ахмат» (2:0).