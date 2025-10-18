Игрок «Спартака» Ву: Пушкина не знаю, Путина знаю — все его знают

Защитник «Спартака» Кристофер Ву признался, что не знает русского поэта Александра Пушкина, но наслышан о президенте Российской Федерации Владимире Путине.

«Я учу русский. Надеюсь, к концу сезона смогу говорить с вами по-русски. Учу каждый день с нашим переводчиком. Пушкина не знаю. Путина знаю — все его знают», — передаёт слова Ву корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ву стал игроком «Спартака» в сентябре 2025 года, ранее выступал за французский «Ренн». За красно-белых камерунец французского происхождения успел отыграть шесть матчей, не отметившись результативными действиями. Контракт между сторонами подписан до лета 2029 года.