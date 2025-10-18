Эдуард Сперцян забил 50-й гол за «Краснодар»

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на 43-й минуте. Тем самым хавбек сборной Армении забил 50-й гол за «быков».

Сперцян является воспитанников «Краснодара». Полузащитник за 160 матчей во всех турнирах за клуб из одноимённого города забил 50 голов и отдал 42 результативные передачи. В минувшем сезоне армянский хавбек в составе «быков» выиграл чемпионат России.

После 11 туров РПЛ махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 12-е место. «Быки» заработали 23 очка и располагаются на третьей строчке.