Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Сперцян забил 50-й гол за «Краснодар»

Эдуард Сперцян забил 50-й гол за «Краснодар»
Комментарии

В эти минуты идёт матч 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. Счёт в матче открыл полузащитник гостей Эдуард Сперцян на 43-й минуте. Тем самым хавбек сборной Армении забил 50-й гол за «быков».

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Сперцян – 43'    

Сперцян является воспитанников «Краснодара». Полузащитник за 160 матчей во всех турнирах за клуб из одноимённого города забил 50 голов и отдал 42 результативные передачи. В минувшем сезоне армянский хавбек в составе «быков» выиграл чемпионат России.

После 11 туров РПЛ махачкалинская команда набрала 10 очков и занимает 12-е место. «Быки» заработали 23 очка и располагаются на третьей строчке.

Материалы по теме
«Краснодар» мучился в Дагестане. Но забил первым же ударом в створ! LIVE
Live
«Краснодар» мучился в Дагестане. Но забил первым же ударом в створ! LIVE
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android