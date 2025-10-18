Трапп — о планах на будущее: меня интересует роль менеджера, спортивного директора

35-летний немецкий вратарь «Парижа» Кевин Трапп поделился своими планами, которые он хочет осуществить после завершения карьеры игрока.

«Конечно, я не буду тренером, это я могу сказать почти на 100%. Меня интересует роль менеджера, спортивного директора. Что меня очень интересует, так это возможность начать все с нуля, расти вместе с командой, чтобы потом сказать: «Мы были частью этого с самого начала», — приводит слова Траппа Footmercato.

Трапп перешёл в «Париж» из «Айнтрахта» летом 2025 года за € 2,5 млн. В нынешнем сезоне футболист провёл в составе своего клуба один матч во французской Лиге 1 против «Метца».