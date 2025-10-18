Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон» и выйти на первое место в АПЛ

Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Эвертон» (Ливерпуль). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Эрлинг Холанд открыл счёт в матче на 58-й минуте, а на 63-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Англии с 16 очками, «Эвертон» с 11 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «горожане» 26 октября в гостях сыграют с «Астон Виллой», «ириски» в тот же день примут на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».