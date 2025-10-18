Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Эвертон, результат матча 18 октября 2025, счёт 2:0, 8-й тур АПЛ — 2025/2026

Дубль Холанда помог «Манчестер Сити» обыграть «Эвертон» и выйти на первое место в АПЛ
Завершился матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Эвертон» (Ливерпуль). Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Этихад» (Манчестер). В качестве главного арбитра матча выступил Тони Харрингтон (Кливленд).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 58'     2:0 Холанд – 63'    

Эрлинг Холанд открыл счёт в матче на 58-й минуте, а на 63-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона чемпионата Англии с 16 очками, «Эвертон» с 11 очками находится на 10-м месте.

В следующем туре «горожане» 26 октября в гостях сыграют с «Астон Виллой», «ириски» в тот же день примут на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
