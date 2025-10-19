Скидки
22:05 Мск
Стало известно, когда защитник «Манчестер Сити» Хусанов восстановится от травмы

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов может восстановиться от травмы к следующей неделе. Об этом сообщает журналист Даврон Файзиев в своём телеграм-канале. Изначально игрок обороны «горожан» должен был вернуться в строй к встрече 8-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (2:0).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Холанд – 58'     2:0 Холанд – 63'    

Напомним, Хусанов получил травму в игре 5-го тура АПЛ с лондонским «Арсеналом». На старте сезона 21-летний защитник успел принять участие в пяти матчах.

Хусанов выступает за «Манчестер Сити» с января 2025 года. За всё время защитник сборной Узбекистана провёл в английском клубе 15 матчей, забив один гол.

