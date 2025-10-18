Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Акинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Локомотивом» из-за травмы

Игорь Акинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Локомотивом» из-за травмы
Комментарии

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит столичное дерби с «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. 39-летний футболист получил травму в матче со «Спартаком» (3:2) в прошлом туре и продолжает восстановление.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'    

В нынешнем сезоне Акинфеев в 12 матчах РПЛ, Кубка и Суперкубка пропустил 10 голов и трижды сыграл «на ноль».

ЦСКА в 11 матчах чемпионата России набрал 24 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На третьем месте располагается «Краснодар», у которого 23 очка. У сегодняшнего соперника ЦСКА «Локомотива» также 23 очка и второе место. «Быки» в эти минуты обыгрывают махачкалинское «Динамо» и могут промежуточно выйти на первое место.

Материалы по теме
«Локомотив» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч 12-го тура РПЛ-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android