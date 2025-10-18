Игорь Акинфеев не попал в заявку ЦСКА на матч с «Локомотивом» из-за травмы
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит столичное дерби с «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. 39-летний футболист получил травму в матче со «Спартаком» (3:2) в прошлом туре и продолжает восстановление.
Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Батраков – 17'
В нынешнем сезоне Акинфеев в 12 матчах РПЛ, Кубка и Суперкубка пропустил 10 голов и трижды сыграл «на ноль».
ЦСКА в 11 матчах чемпионата России набрал 24 очка и занимает в турнирной таблице первое место. На третьем месте располагается «Краснодар», у которого 23 очка. У сегодняшнего соперника ЦСКА «Локомотива» также 23 очка и второе место. «Быки» в эти минуты обыгрывают махачкалинское «Динамо» и могут промежуточно выйти на первое место.
