Главная Футбол Новости

Брайтон энд Хоув Альбион — Ньюкасл Юнайтед, результат матча 18 октября 2025, счёт 2:1, 8-й тур АПЛ — 2025/2026

Дубль Уэлбека позволил «Брайтону» одолеть «Ньюкасл Юнайтед» в 8-м туре АПЛ
Завершён матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «чайки». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Англия — Премьер-лига . 8-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Уэлбек – 41'     1:1 Вольтемаде – 76'     2:1 Уэлбек – 84'    

Дэнни Уэлбек вывел хозяев поля вперёд на 41-й минуте, Ник Вольтемаде на 76-й минуте сравнял счёт, а на 84-й минуте Уэлбек оформил дубль.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 12 очками располагается на девятой строчке, «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «чайки» 25 октября сыграют в гостях с «Манчестер Юнайтед», «сороки» в тот же день примут на своём поле «Фулхэм».

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
