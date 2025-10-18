Дубль Уэлбека позволил «Брайтону» одолеть «Ньюкасл Юнайтед» в 8-м туре АПЛ

Завершён матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ньюкасл Юнайтед». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «чайки». Встреча состоялась на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув). В качестве главного арбитра матча выступил Крэйг Поусон (Южный Йоркшир).

Дэнни Уэлбек вывел хозяев поля вперёд на 41-й минуте, Ник Вольтемаде на 76-й минуте сравнял счёт, а на 84-й минуте Уэлбек оформил дубль.

После этой игры «Брайтон энд Хоув Альбион» с 12 очками располагается на девятой строчке, «Ньюкасл Юнайтед» с девятью очками находится на 12-м месте.

В следующем туре «чайки» 25 октября сыграют в гостях с «Манчестер Юнайтед», «сороки» в тот же день примут на своём поле «Фулхэм».