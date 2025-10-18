Скидки
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Главная Футбол Новости

Ледяхов: «Спартак» невзрачно играл с «Ростовом», а после удаления стало совсем тяжело

Ледяхов: «Спартак» невзрачно играл с «Ростовом», а после удаления стало совсем тяжело
Аудио-версия:
Российский экс-футболист Игорь Ледяхов высказался о результатах матча 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ростов». Встреча закончилась со счётом 1:1, защитник красно-белых Александер Джику был удалён на 26-й минуте игры.

Мир Российская Премьер-лига . 12-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Сулейманов – 54'     1:1 Барко – 85'    
Удаления: Джику – 26' / нет

«Невзрачная игра «Спартака», как это обычно и бывает. Пауза на сборные, а после неё игра сразу не получается. Состав снова непонятный, Угальде начал со скамейки. И удаление Джику в первом тайме, конечно, повлияло на развитие событий. Начал «Спартак» бодро, но после этого игра шла сложно. Во втором тайме «Ростов» забил, и стало совсем тяжело», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

После 12 матчей чемпионата России московский клуб набрал 19 очков и занимает шестое место. Донская команда заработала 14 очков и располагается на 10-й строчке.

