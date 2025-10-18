Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ПФК ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гнабри не примет участия в матче с «Боруссией»

Гнабри не примет участия в матче с «Боруссией»
Комментарии

30-летний немецкий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не сможет принять участия в матче с дортмундской «Боруссией», который состоится 18 октября на стадионе «Арена Мюнхен», из-за проблем с приводящими мышцами, сообщает официальный сайт клуба.

Германия — Бундеслига . 7-й тур
18 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Перерыв
1 : 0
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Кейн – 22'    

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе своего клуба 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Также игрок дважды отличился в матчах за сборную Германии.

После шести сыгранных туров чемпионата «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Дортмундская «Боруссия» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на четыре очка.

Материалы по теме
Ковач — о предстоящем матче Бундеслиги: «Бавария» — фаворит
Материалы по теме
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Не просто средство передвижения — самые красивые автобусы футбольных клубов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android