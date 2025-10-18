Гнабри не примет участия в матче с «Боруссией»

30-летний немецкий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри не сможет принять участия в матче с дортмундской «Боруссией», который состоится 18 октября на стадионе «Арена Мюнхен», из-за проблем с приводящими мышцами, сообщает официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне футболист провёл в составе своего клуба 10 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал четыре голевые передачи. Также игрок дважды отличился в матчах за сборную Германии.

После шести сыгранных туров чемпионата «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 18 очков. Дортмундская «Боруссия» расположилась на второй строчке, отставая от лидера на четыре очка.