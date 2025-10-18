Скидки
Главная Футбол Новости

Барселона — Жирона, результат матча 18 октября 2025, счет 2:1, Примера 2025-2026

«Барселона» вырвала победу у «Жироны», забив решающий мяч на 90+3-й минуте
Комментарии

Закончился матч 9-го тура чемпионата Испании, в котором на поле стадиона «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне встречались местная одноимённая команда и «Жирона». Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1.

Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Педри – 13'     1:1 Витсель – 20'     2:1 Араухо – 90+3'    

В первом тайме сначала отличился Педри, затем гости сравняли счёт после удара Акселя Витселя через себя. Долгое время команды, игравшие под проливным дождём, создавали большое количество моментов, но забить так и не смогли. Решающий удар нанёс вышедший на замену на 82-й минуте Рональд Араухо: уругваец на 90+3-й минуте замкнул пас Френки де Йонга, принеся команде победу.

«Барселона» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. «Реал» (21) — второй, но у команды матч в запасе. У «Жироны» шесть очков и 18-е место.

