«Барселона» вырвала победу у «Жироны», забив решающий мяч на 90+3-й минуте
Закончился матч 9-го тура чемпионата Испании, в котором на поле стадиона «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне встречались местная одноимённая команда и «Жирона». Матч завершился победой «Барселоны» со счётом 2:1.
Испания — Примера . 9-й тур
18 октября 2025, суббота. 17:15 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
2 : 1
Жирона
Жирона
1:0 Педри – 13' 1:1 Витсель – 20' 2:1 Араухо – 90+3'
В первом тайме сначала отличился Педри, затем гости сравняли счёт после удара Акселя Витселя через себя. Долгое время команды, игравшие под проливным дождём, создавали большое количество моментов, но забить так и не смогли. Решающий удар нанёс вышедший на замену на 82-й минуте Рональд Араухо: уругваец на 90+3-й минуте замкнул пас Френки де Йонга, принеся команде победу.
«Барселона» набрала 22 очка и вышла на первое место в турнирной таблице. «Реал» (21) — второй, но у команды матч в запасе. У «Жироны» шесть очков и 18-е место.
